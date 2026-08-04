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Le Real Madrid cherche à placer un de ses espoirs en Italie

AC
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Le Real Madrid cherche à placer un de ses espoirs en Italie

C’est la braderie d’été au Real. C’était dans l’air depuis un petit moment, Franco Mastantuono (18 ans) va quitter le Real Madrid cet été. Selon Calcio Mercatoc’est à la Fiorentina que va rebondir le milieu offensif sous forme de prêt. Recruté pour 65 millions d’euros à River Plate l’été dernier, l’Argentin n’a pas convaincu son nouvel entraîneur, José Mourinho, de l’inscrire dans ses plans pour la saison à venir.

Pas de retour à la maison

L’offre de prêt ayant déjà été envoyée, la Viola, confiante quant à son avance dans le dossier, négocie à présent la prise en charge du salaire avec la Maison Blanche. Après une première saison mitigée sur le vieux continent (35 matchs, 3 buts), Mastantuono aurait pu revenir dans son ancien club, River Plate. Mais au delà du fait que le club de Buenos Aires vit une crise sans précédent, les Merengues privilégieraient une expérience en Europe pour continuer sa progression…

Quoi de mieux que le dernier quinzième de Serie A ?

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AC

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