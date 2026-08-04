Charlie Cresswell reste en Ligue 1 contre au moins 25 millions d'euros

Où est Charlie ? Il est à Rennes désormais. Le défenseur central de Toulouse Charlie Cresswell vient de signer officiellement avec le club breton qui disputera la Ligue Europa cette saison. Le montant du transfert pour l’international anglais espoir (26 sélections, champion d’Europe U21 2023 et 2025) ? 2,5 millions d’euros pour le prêt payant de cette année, 22,5 millions pour l’obligation d’achat qui aura lieu en 2027 et 3 millions de bonus selon L’Équipe.

Jusqu’à 28 millions d’euros pourraient atterrir dans les caisses du Téfécé, pour ceux qui suivent en maths. Contrat jusqu’en 2031 pour le garçon formé à Leeds United, là où Richard, son père avant-centre, a passé deux saisons en professionnel (2005-2007).

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Deux saisons à Toulouse et puis s’en va, indiscutable Cresswell

Arrivé dans la ville rose en 2024 contre 4,5 millions d’euros, sa plus-value financière s’explique par ses deux très bonnes saisons avec les Violets, devenu instantanément le titulaire indiscutable de l’arrière-garde de Carles Martínez Novell. « J’ai passé deux années formidables à Toulouse, je n’aurais pas pu espérer mieux, mais le football est fait de cycles et la perspective de jouer la Coupe d’Europe était une très bonne raison », explique sur le site du club le joueur de 190 centimètres qui va fêter ses 24 ans avant la reprise de la Ligue 1.

Après l’onéreux départ de Jérémy Jacquet pour Liverpool, le Stade rennais tient son remplaçant à droite de l’axe défensif. Et en profite pour l’annoncer en mettant en avant une association qui favorise l’intégration professionnelle et sociale à Rennes des femmes exilées : on ne peut que saluer.

Les Français en Premier League, les Anglais en Farmers League.

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