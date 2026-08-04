Le bourreau de Neymar fait son retour à Leipzig

Retour en terre connue. Libre depuis la fin de son contrat avec le Séville FC, Ørjan Nyland s’est engagé jusqu’en 2028 avec le RB Leipzig. Le gardien norvégien de 35 ans retrouve un club dont il avait déjà porté les couleurs lors de la saison 2022-2023, avant de prendre la direction de l’Andalousie. Il arrive pour renforcer une cage laissée libre par Péter Gulácsi, parti à Villarreal après plus de dix ans en Saxe.

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« Je n’ai pas eu à réfléchir longtemps »

« Lorsque la possibilité de revenir au RB Leipzig s’est présentée, je n’ai pas eu à réfléchir longtemps », a expliqué Nyland dans le communiqué du club. Lors de son premier passage, le Norvégien n’avait disputé que trois rencontres officielles, mais faisait partie du groupe vainqueur de la Coupe d’Allemagne. Le briseur de rêves de Neymar revient trois ans plus tard avec davantage d’expérience et un gros Mondial conclu en quarts de finale avec la Norvège.

Une visite guidée ne sera pas nécessaire pour lui.

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