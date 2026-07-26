Ce ne sera pas le PSG pour Yan Diomandé

Le PSG n’a pas cédé à la folie.

Alors que le club de la capitale a longtemps fait figure de favori pour attirer Yan Diomandé, l’Ivoirien ne signera finalement pas en France. Selon RMC Sport, Paris s’est retiré du dossier, ce dimanche, refusant de s’aligner sur les demandes hallucinantes de Leipzig, estimées autour de 120 millions d’euros. Dans la foulée, le fameux insider Fabrizio Romano a dégainé son « Here we go » pour annoncer la signature imminente de l’ailier au Real Madrid. L’officialisation devrait tomber dans les prochains jours, le joueur étant attendu la semaine prochaine à Madrid pour y parapher un contrat jusqu’en 2031.

De quoi faire rester Barcola à Paris ?

Où s'arrêtera la folie autour de Yan Diomandé ?