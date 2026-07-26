S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Ce ne sera pas le PSG pour Yan Diomandé

AL
7 Réactions
Ce ne sera pas le PSG pour Yan Diomandé

Le PSG n’a pas cédé à la folie.

Alors que le club de la capitale a longtemps fait figure de favori pour attirer Yan Diomandé, l’Ivoirien ne signera finalement pas en France. Selon RMC Sport, Paris s’est retiré du dossier, ce dimanche, refusant de s’aligner sur les demandes hallucinantes de Leipzig, estimées autour de 120 millions d’euros. Dans la foulée, le fameux insider Fabrizio Romano a dégainé son « Here we go » pour annoncer la signature imminente de l’ailier au Real Madrid. L’officialisation devrait tomber dans les prochains jours, le joueur étant attendu la semaine prochaine à Madrid pour y parapher un contrat jusqu’en 2031.

De quoi faire rester Barcola à Paris ?

Où s'arrêtera la folie autour de Yan Diomandé ?

AL

Commentaires

Les membres ont posté 7 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Mag So Foot spécial C1 PSG "Après tant d'années..."

à partir de 5.50€



C'est une putain de bonne question !

Zidane est-il le bon choix pour l'équipe de France ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
36

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.