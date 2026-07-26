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Le Séville FC s’exporte au Malawi

JD
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Le Séville FC s&rsquo;exporte au Malawi

Sévilongwe, le jumelage qu’on n’attendait pas. L’image sympa du week-end, c’est celle de ces enfants malawites qui hurlent « Sevilla ! Sevilla ! » drapés des couleurs du Séville FC.

Dans un communiqué, le club andalou explique qu’il a fait don d’un lot de tenues rouges et blanches et de matériel sportif à la fondation caritative espagnole Emalaikat, « contribuant ainsi à promouvoir le sport dans l’une des régions les plus défavorisées du continent africain ».

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« Par cette initiative, la Fondation Sevilla FC 1890 réaffirme son engagement en matière de responsabilité sociale et son soutien aux projets qui utilisent le sport comme vecteur d’inclusion, de développement et d’espoir », se félicite le club, peu après avoir enregistré l’arrivée du capitaine havrais Arouna Sangante.

Le Mighty Wanderers FC a désormais toutes les cartes en mains pour remporter sept Ligue Europa africaines.

Le Séville FC se soulage de deux gros salaires

JD

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