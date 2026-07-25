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Nice fait tourner l'OM en bourrique

TB
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Nice fait tourner l'OM en bourrique

Et 1, et 2, et 3-0 ! La préparation se poursuit pour les clubs de Ligue 1, avec plus ou moins de réussite. Après avoir déjà imposé sa loi à Nîmes (4-0), l’OGC Nice s’est occupé du sort de l’OM ce samedi. Une belle action à deux de Sofiane Diop et Brad-Hamilton Mantsounga puis un deuxième pion de l’ancien monégasque sur un erreur défensive et les Aiglons menaient déjà de deux buts à la pause.

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Privés de Faris Moumbagna, blessé dès l’échauffement, les Phocéens ne réagiront pas malgré une meilleure entame de seconde période. Jusqu’à cette contre-attaque conclue par Aboulaye Camara peu après l’heure de jeu pour clore la marque. Parfait jusqu’ici dans cette préparation, Nice a désormais rendez-vous avec la Juventus vendredi prochain, tandis que l’OM tentera de relever la tête contre Bilbao le 9 août.

Les matchs amicaux ça ne veut rien dire, de toute façon.

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TB

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