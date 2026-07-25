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Un champion du monde mixe avec David Guetta à Ibiza

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Un champion du monde mixe avec David Guetta à Ibiza

Remballez Shakira et Bad Bunny, la star, c’est lui. De soulever la Coupe du monde à ambiancer avec David Guetta en une semaine, voilà la drôle de vie que mène Borja Iglesias. L’attaquant espagnol a passé quelques minutes à mixer aux côtés du DJ français à UNVRS, célèbre boîte de nuit d’Ibiza. « Passer du plus prestigieux trophée du football aux platines du plus grand club d’Ibiza… personne ne s’y attendait, » a décrit l’établissement nocturne sur Instagram. Pour l’occasion, David Guetta s’est même vu offrir un maillot de l’Espagne.

L’attaquant du Celta Vigo avait déjà montré ses talents de platiste leurs des célébrations des champions du monde espagnols à Madrid, reprenant notamment la chanson « Cantando », de Violadores del Verso. Son profil de DJ a d’ailleurs gagné quelques auditeurs. Le plus anti-Trump des footballeurs a disputé une petite minute du huitième de finale face au Portugal (1-0).

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Il avait donné une superbe interview à So Foot. Elle est disponible ici.

De la furia au tiki-taka, de l’Espagne de Franco à celle du foot

UL

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