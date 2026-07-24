Lionel Messi aurait des origines brésiliennes

La Pulga rentrerait dans l’expression joga bonito. Alors que Lionel Messi demeure l’une des deux choses auxquelles vous pensez lorsque l’on vous parle d’Argentine, certains explorent son profil sous tous les aspects imaginables. Parmi eux, un certain Fiorenzo Santini, banquier originaire d’Italie qui, au moment où le petit argentin créait la sensation à Barcelone, s’est posé la question d’où le nom de « Messi » provenait. Ne faisant pas les choses à moitié, ce grand supporter de l’Inter s’est mis au défi de retracer tout l’arbre généalogique de Lionel Messi.

Ainsi, il découvrit au fil des années l’existence d’un Angelo Messi, arrière-grand-père de Léo, ayant vécu à Ancône (Italie) avant de s’installer à Rosario avec son épouse. Ses recherches lui ont permis d’être nommé citoyen d’honneur de la petite ville de San Severino Marche, devant l’honneur de reconnaître que le GOAT a un peu de sang italien.

Une histoire loin d’être bateau

Pour ce qui est de sa branche maternelle, il faut aussi repartir dans la Botte avec Raniero Coccetini. Avec toute sa famille, l’ancêtre partit en bateau pour São Paulo en 1899. Comme de nombreux immigrants, son nom sera modifié, question de phonétique. Pour le chercheur, interviewé par Globoesporte, « c’est ici que le changement s’est fait. Que le nom de Coccetini s’est transformé en Cuccitini, nom de famille de la mère de Messi. C’est à partir de cela que j’ai cherché un lien avec le Brésil ».

Vivant au pays de la samba avant de partir pour l’Argentine en 1905, la famille donnera naissance à deux autres enfants. Dont un certain Arderigo (ou Federico, c’est selon) né à Ribeirão Preto en 1904, aujourd’hui connu comme l’arrière-grand-père de l’octuple Ballon d’Or. De par le droit du sol, Arderigo obtient d’office la nationalité brésilienne, tout comme ses parents par affiliation. De quoi expliquer ses origines ainsi que celles de son nom complet : Lionel Andrés Messi Cuccitini.

Tant qu’il ne s’exhibe pas avec le maillot du Brésil comme Diego…

Un Mondial sous influence(urs)