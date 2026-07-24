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Pablo Pagis s'illustre encore avec le Paris FC

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Pablo Pagis s'illustre encore avec le Paris FC

Côme chez lui. Deux matchs amicaux, deux-mi-temps jouées et déjà trois buts sous ses nouvelles couleurs pour Pablo Pagis. Achetée 15 millions d’euros plus 1,5 de bonus cet été à Lorient, la recrue du Paris FC a marqué un doublé face à Côme, qui a égalisé en fin de partie.

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Sinayoko a fait ses débuts

Après avoir inscrit le seul but de la rencontre, cinq minutes après son entrée en jeu, contre le Stade de Reims en amical la semaine dernière, l’attaquant et fils de Mickaël (double vainqueur de la Coupe de la Ligue avec Sochaux en 2004, et Strasbourg en 2005) est donc le seul buteur des deux amicaux du Paris FC (victoire 1-0 contre Reims, match nul 2-2 à Côme).

Sorti à la 47ᵉ, Pablo Pagis a vu son nouveau coéquipier Lassine Sinayoko disputer ses premières minutes avec le club francilien. Prochains rendez-vous contre Stuttgart le 1er août, Auxerre le 12, et Angers le 15 avant la première journée de Ligue 1 contre l’ESTAC le 22 du même mois.

Avec des serial buteurs dans l’effectif ?

Vers un transfert à 30 millions d’euros pour Matthis Abline

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