Lassine Sinayoko quitte Auxerre mais reste en Ligue 1

De la 15e à la 11e place, mais dans un club aux moyens bien différents. Lassine Sinayoko s’est engagé avec le Paris FC jusqu’en 2029, a annoncé le club ce mardi. Le montant du transfert s’élève à 8 millions d’euros, bonus compris, selon L’Équipe.

Avec les Bourguignons, il sort de la meilleure saison de sa carrière, avec 12 buts et 4 passes décisives en 32 matchs de Ligue 1. Important aussi en sélection, le Malien (30 sélections) avait disputé la dernière CAN, y inscrivant 3 buts et qualifiant les Aigles en quarts de finale (éliminés par le Sénégal, 1-0).

Embed t.co

Si la saison 2025-2026 était un conte de fées, l’avant-centre arrivé à 17 ans à l’AJA sort d’un bras de fer avec son club. Déjà à l’été 2025, le club icaunais avait refusé au natif de Bamako d’aller passer sa visite médicale avec le RC Lens, malgré un accord de principe trouvé entre toutes les parties.

Une deuxième recrue en attaque après Pagis

Finalement resté à Auxerre, l’attaquant jouissait alors d’un engagement des dirigeants du club 15ᵉ de Ligue 1 à lui donner un bon de sortie pour cet été, toujours selon le quotidien. Après des entraînements séchés suite à un dossier qui traînait et une promesse de vente pas tenue, Sinayoko a finalement été autorisé à passer sa visite médicale avec le PFC. Il devient la cinquième recrue de l’équipe francilienne, la deuxième sur le flanc de l’attaque après Pablo Pagis.

Deuxième aventure professionnelle à 26 ans et après 175 matchs dans son club post-formateur, c’est ce qu’on appelle être fidèle.

Revivez le multiplex de l’avant-dernière journée de Ligue 1