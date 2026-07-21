Jorge Jesus ne prévoit pas de tout chambouler avec le Portugal

Le changement oui, mais pas trop vite. Fraîchement nommé à la tête du Portugal, Jorge Jesus ne compte pas profiter de son arrivée pour vider le vestiaire. Dans un entretien accordé à Canal 11 et relayé par A Bola, le technicien de 71 ans a annoncé que sa première liste, attendue pour le match de Ligue des nations contre le pays de Galles, devrait rester très proche de celle du Mondial 2026.

« Je ne suis pas bête »

« On pourrait penser que le nouveau sélectionneur va arriver et changer beaucoup de joueurs. Ce ne sera pas le cas. Je ne suis pas bête », a expliqué Jorge Jesus. Le successeur de Roberto Martínez prévoit seulement « deux ou trois nouveaux joueurs », faute de temps et d’un réservoir suffisamment large pour lancer une révolution immédiate.

Le Portugais a tout de même prévenu ses futurs internationaux : « Si la sélection ne joue pas plus qu’elle ne l’a fait lors de la Coupe du monde, je ne ferai pas mieux. » Selon lui, le Portugal possède de grands joueurs, mais n’a « pas remporté grand-chose » malgré l’Euro 2016 et ses deux Ligues des nations.

Pas le grand ménage attendu, donc, mais l’ambition reste là.

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