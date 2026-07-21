Le programme des matchs amicaux des clubs français

Ferran Torres et les Espagnols sur des jet-ski, les autres au boulot. En attendant la reprise progressive des internationaux, et alors que le PSG a repris ce lundi sans ses internationaux, la plupart des clubs de Ligue 1 poursuivent leur préparation d’avant-saison. La première journée de Ligue 1 est prévue le 21 août, avec un sympathique Marseille-Strasbourg.

Lyon, premier club européen à reprendre la compétition

L’OL, premier club français à reprendre la compétition par le troisième tour préliminaire de Ligue des champions contre le Sparta Prague, le 4 ou 5 août prochain, poursuit sa préparation à Herzogenaurach. En Allemagne, il se frotte à Wolfsburg et au Real Betis les 24 (14 heures) et 29 juillet (20 heures) prochains.

De retour de Côte-d’Ivoire, l’Olympique de Marseille de Bruno Genesio affronte ce samedi Nice. Ce match amical est prévu à huis clos, au centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus. L’OM affrontera ensuite l’Athletic Club au Vélodrome le dimanche 9 août (17 heures 30).

Devant son public, le Lens de Dino Toppmöller affronte Charleroi à Avron ce samedi 25 juillet (à midi). Le Racing s’envole ensuite à Côme, pour disputer la Como Cup contre Crystal Palace et Famalicao le mardi 28 juillet (matchs à 19 heures et 22 heures). Lille se déplace chez ses voisins belges, pour affronter l’Union Saint-gilloise ce samedi 25 juillet (17 heures, à huis clos à Ostende), puis la Louvière le 1er août prochain.

Enfin, Monaco se déplace au Portugal ce samedi, pour y affronter le Sporting (coup d’envoi à 19 h 30). Enfin, Rennes accueille le Club Bruges ce samedi (18 heures), devant son public du Roazhon park.

Brest contre un club du Qatar

Avant un stage programmé à Vichy, Auxerre affronte l’US Orléans au stade Groupama, situé sur ses terrains d’entraînement. Avant d’accueillir Venise le 8 août à Francis-le-Blé, Brest reçoit ce mercredi le club qatarien d’Al-Wakrah.

Et les autres ?

Au milieu d’une semaine passée à l’Étrat, les joueurs de l’AS Saint-Étienne s’envolent pour Glasgow. Les pensionnaires de Ligue 2 y affrontent les Rangers ce mercredi (20h45). Le FC Nantes continue sa préparation dans l’Ouest, accueillant la Roche VF, club de Ligue 3, ce mercredi à La Baule (17 h 30) et se déplacement à Sablé-sur-Sarthe pour y affronter Le Mans, ce samedi 25 juillet (17 heures). La Ligue 2 reprend le samedi 8 août. La Ligue 3 redémarre elle le vendredi 7.

Terminés les Miami et compagnie.

L’OM et l’OL sanctionnés par la DNCG