Le nouveau visage de Vinícius après de la chirurgie esthétique

Vinew. Après la Coupe du monde 2026 individuellement réussie mais collectivement ratée par son Brésil (éliminé en huitièmes de finale contre la Norvège, 1-2), Vinícius Júnior a opté pour de la chirurgie esthétique au niveau du menton à son retour au Brésil.

La métamorphose de Vinícius

Au terme de vacances en Europe, l’ailier gauche du Real Madrid s’est envolé avec sa compagne et influenceuse Virginia Fonseca pour Goiânia, à trois heures de Brasília, pour cette intervention, révèle le média Portal Leo Dias.

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C’est elle qui a publié une photo avec le numéro 7 métamorphosé du visage. Difficilement reconnaissable, Viní « a subi une harmonisation du menton, une technique très prisée pour définir et redessiner le contour du menton, sublimant ainsi les traits du visage », écrit le site brésilien.

Un chirurgien prisé des stars et une clinique fermée au public le temps de l’intervention ont fait l’affaire pour changer les traits de celui qui vient de fêter ses 26 ans.

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