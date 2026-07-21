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La FFF a choisi son candidat pour l'élection de la FIFA

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La FFF a choisi son candidat pour l'élection de la FIFA

Soutien critique, ou critique et soutien ? C’est cryptique. La Fédération française de football a choisi son cheval pour la future élection du président de la FIFA, prévue en mars 2027. La troizef devrait voter pour Gianni Infantino, candidat à sa propre ré(réréré)élection. Le Suisse a déjà de grandes chances d’être élu à un quatrième mandat, qui l’officialiserait à la présidence de la FIFA jusqu’en 2031.

Si aucun autre candidat ne s’est pour le moment déclaré, la FFF a décidé de miser sur Infantino pour ne pas être mal vu par la FIFA. Comme l’informe L’Équipe, Philippe Diallo la joue prudemment : il n’a pas envie de s’afficher frontalement contre le patron. Et ce même s’il critiquait I’organisateur du Mondial, prétendant notamment avant la compétition que les sommes versées aux fédérations nationales étaient trop faibles. Derrière, le boss de la FFF chercherait à conserver les chances de la France d’organiser le Mondial 2038.

Tu me tiens, je te tiens (pas), par la barbichette.

Deux champions du monde 1998 dans le staff de Zidane chez les Bleus ?

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