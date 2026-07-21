Acheté 6,5 millions d'euros, un joueur du RC Lens est prêté en Pologne

D’un club sang et or à un autre. Jeremy Agbonifo, ailier droit suédois de 20 ans, rapide et dribbleur, acheté 6,5 millions d’euros par le RC Lens en janvier 2025, quitte le RC Lens.

Après une saison où le gaucher était prêté entre le FC Bâle (16 matchs, 2 buts dont 1 en Ligue Europa) et son club formateur de Hacken (11 matchs, 1 but), il rallie pour 2026-2027 le Jagiellonia Białystok, encore en prêt, ont annoncé ce mardi ceux qui disputeront la Ligue des champions la saison prochaine.

Des retrouvailles en Ligue des champions ?

Le dernier 3e du championnat polonais et ancien club de Przemyslaw Frankowski (2014-2019) doit jouer début août le troisième tour de qualification de Ligue Europa face aux Rangers.

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En provenance de Hacken (Suède), il avait d’abord été l’objet d’un prêt payant (1 million d’euros) de 6 mois dans le Pas-de-Calais (8 matchs) où il a inscrit son seul but lors de sa première rencontre, avant de définitivement signer à Lens à l’été 2025, sans y rester. La saison dernière, il évoluait entre le FC Bâle (16 matchs, 2 buts dont 1 en Ligue Europa) et son club formateur (11 matchs, 1 but).

Ça s’en va et ça revient.

Lens victorieux pour la première de Dino Toppmöller