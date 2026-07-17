Un défenseur polonais débarque à Lens

La Ligue des champions, ça creuse. De retour en C1 la saison prochaine, le RC Lens poursuit ses emplettes pour être fin prêt à sauter à nouveau dans le grand monde européen. Après Thorgan Hazard, Michaël Cuisance ou Michał Skóraś, un autre Polonais débarque dans le nord. Il s’agit du défenseur Maik Nawrocki, recruté en provenance du Celtic Glasgow. Un deal estimé à 2,5 millions d’euros pour le défenseur de 25 ans.

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Prêté à Hannovre la saison dernière, Nawrocki devient ainsi le 21e joueur polonais de l’histoire du RC Lens, où il s’est engagé jusqu’en 2030.

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