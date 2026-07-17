Une légende du football argentin va coacher au Mexique

Après le Brésil et l’Argentine, place au Mexique. Hernán Crespo est officiellement le nouvel entraîneur de l’Atlas FC. La durée du contrat ainsi que les modalités financières autour de son arrivée n’ont pas encore été indiquées. L’Argentin de 51 ans va connaître son septième club, déjà, en tant qu’entraîneur et après un passage mitigé au Brésil. Il aura pour principale mission de relever des Rojinegros, sixièmes de Liga MX et à la traîne dans la lutte pour le titre.

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Un début de carrière d’entraîneur réussi

Malgré une première expérience compliquée en Italie, du côté de Modena, Crespo a réussi à faire ses armes loin des championnats européens, se construisant une belle réputation d’entraîneur. Il a notamment remporté deux trophées continentaux, la Copa Sudamericana en 2020 avec Defensa y Justicia puis la Ligue des champions d’Asie en 2024, avec Al-Ain FC. L’ancien joueur de l’Inter Milan aura donc l’ambition de continuer à monter en grade lors de cette première expérience mexicaine.

¡Ánimo!

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