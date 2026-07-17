Le Premier ministre espagnol sera bien présent au MetLife Stadium

La finale se jouera sur le terrain, mais aussi en tribunes. Pedro Sánchez assistera dimanche au choc entre l’Espagne et l’Argentine, au MetLife Stadium. Le Premier ministre espagnol y retrouvera Donald Trump, avec lequel les relations sont particulièrement tendues en raison de leurs désaccords sur l’Iran, Gaza et les dépenses militaires espagnoles au sein de l’OTAN. Pas sûr que les deux hommes échangent leurs écharpes au coup de sifflet final.

Une tribune très politique

Sánchez sera accompagné du roi Felipe VI et de la famille royale espagnole. Le président argentin Javier Milei, pourtant proche allié de Trump, a décidé de rester chez lui par superstition. Donald Trump, lui, participera à la remise du trophée aux côtés de Gianni Infantino.

On aura donc droit au remake de la finale de la Coupe du monde des clubs.

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