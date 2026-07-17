Deschamps ne fait pas de cadeau à ses joueurs

Impitoyable. Après la défaite en demi-finales contre l’Espagne, les Bleus n’ont plus vraiment la tête au Mondial, et ça se comprend. Alors qu’arrive la petite finale contre l’Angleterre, celle qui n’intéresse personne et qu’aucun joueur ne veut vraiment disputer, avec un sérieux turnover envisagé dans le onze de départ, Didier Deschamps n’a pas voulu lâcher de lest.

Hors de question de partir sur deux défaites

En effet, selon les informations de L’Équipe, le groupe espérait une soirée libre, jeudi, à Miami, histoire de décompresser après cette désillusion. Le sélectionneur, lui, ne compte pas terminer son mandat avec deux défaites et n’a donc pas cédé à un quelconque quartier, même pas avec un couvre-feu à minuit.

Pour la première depuis son arrivée sur le banc de l’équipe de France, Didier Deschamps avait desserré la vis durant ce Mondial 2026 en accordant deux jours de repos à ses joueurs, leur permettant notamment de voir leurs familles, en phase de groupes et après la qualification dans le dernier carré. « Ils ont aussi besoin de phases d’oxygénation, mais ils savent très bien que c’est une étape », avait-il expliqué à la suite de la victoire face au Maroc.

Cette fois, l’extincteur n’a pas sauvé la France.

Sondage : Allez-vous regarder le match pour la 3e place entre la France et l'Angleterre ?