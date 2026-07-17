L’arbitre de la finale ému aux larmes après sa désignation

Le match n’a pas encore débuté que l’émotion est déjà là. Slavko Vinčić a été désigné par la FIFA pour arbitrer la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine, dimanche à New York.

Lorsqu’il a appris la nouvelle devant ses collègues, le Slovène de 46 ans s’est pris la tête entre les mains, au bord des larmes, avant de récupérer sa tunique aux rayures dorées.

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Déjà trois matchs dans ce Mondial

Vinčić a dirigé Brésil-Maroc, Jordanie-Algérie et Mexique-Équateur depuis le début du tournoi. Il connaît également les deux finalistes : il avait arbitré la défaite de l’Argentine contre l’Arabie saoudite au Mondial 2022 et la victoire de l’Espagne face à la France en demi-finales de l’Euro 2024.

Vini, vidi, Vinčić.

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