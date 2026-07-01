Pronostic Espagne Argentine : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

Espagne – Argentine : découvrez notre pronostic pour la finale de la Coupe du monde 2026, analyse détaillée et pari conseillé sur la victoire de l’Espagne.

Informations clés Espagne reste sur 5 victoires consécutives et 4 clean sheets .

. Argentine a remporté ses 5 derniers matchs mais sans clean sheet .

. Les deux équipes ont marqué lors des 5 derniers matchs de l’Argentine.

Dernier affrontement : Espagne 6-1 Argentine en 2018.

Finale disputée au New York New Jersey Stadium, 80 663 places.

Infos du match Stade New York New Jersey Stadium (East Rutherford, NJ, USA) — capacité 80 663 Compétition Coupe du monde Tour / Journée Finale Entraîneur Espagne Luis de la Fuente Entraîneur Argentine Lionel Scaloni

Après deux parcours sans faute, Espagne et Argentine s’affrontent en finale de la Coupe du monde 2026 à New York. Les deux sélections présentent chacune cinq victoires consécutives, mais leur profil statistique diverge nettement. L’Espagne de Luis de la Fuente s’appuie sur une défense solide — quatre clean sheets sur ses cinq dernières sorties, un seul but encaissé, aucune rencontre sans marquer — et a maîtrisé ses adversaires directs, dont la France (2-0) et la Belgique (2-1). L’Argentine de Lionel Scaloni, portée par Lionel Messi, brille par son efficacité offensive (14 buts en 5 matchs), mais n’a réalisé aucun clean sheet sur la même période. Chacune de ses cinq dernières rencontres s’est d’ailleurs soldée avec les deux équipes qui marquent et plus de 2,5 buts. Le seul précédent direct remonte à 2018 (victoire 6-1 pour l’Espagne), mais le contexte a beaucoup évolué. Pour mieux comprendre l’enjeu de cette affiche, consultez notre article sur la finale déjà historique entre l’Espagne et l’Argentine.

Forme récente de l’Espagne

Date Domicile Score Extérieur Résultat 14/07/2026 France 0-2 Espagne V 10/07/2026 Espagne 2-1 Belgique V 06/07/2026 Portugal 0-1 Espagne V 02/07/2026 Espagne 3-0 Autriche V 27/06/2026 Uruguay 0-1 Espagne V

Neuf buts marqués, un seul encaissé sur cinq matchs : la Roja a bâti sa qualification sur une stabilité défensive rare à ce stade de la compétition. L’équipe n’a concédé qu’un but (contre la Belgique), signant quatre clean sheets, tout en marquant à chaque rencontre. Les victoires face à des adversaires de calibre européen (France, Belgique, Portugal) confirment la capacité du bloc de De la Fuente à maîtriser les temps faibles et à convertir ses occasions. Les données montrent une équipe rarement inquiétée dans son camp, ce qui permet à son attaque de s’exprimer avec sérénité. Espagne – Argentine s’annonce donc comme un duel où la solidité défensive espagnole pourrait faire la différence. Pour suivre l’incroyable parcours de certains joueurs, ne manquez pas l’article sur le pari fou de Marc Cucurella, en passe de se réaliser si l’Espagne remporte le Mondial.

L’attaque de l’Argentine, force et faiblesse

Date Domicile Score Extérieur Résultat 15/07/2026 Angleterre 1-2 Argentine V 12/07/2026 Argentine 3-1 Suisse V 07/07/2026 Argentine 3-2 Égypte V 03/07/2026 Argentine 3-2 Cap-Vert V 28/06/2026 Jordanie 1-3 Argentine V

L’Argentine affiche une attaque prolifique, avec 14 buts inscrits en cinq matchs, mais son secteur défensif reste perfectible : sept buts concédés, aucune clean sheet, et cinq rencontres où l’adversaire a marqué. Cette statistique illustre un style de jeu porté vers l’offensive, avec Lionel Messi en meneur de jeu décisif — il a notamment délivré plusieurs passes décisives lors des phases finales. Le scénario des dernières victoires confirme l’appétence de l’Albiceleste pour les matchs ouverts et une capacité à revenir au score, comme face à l’Angleterre (2-1) ou l’Égypte (3-2). Toutefois, cette propension à concéder expose l’équipe face à des adversaires réalistes. Pour cette finale Espagne – Argentine, cet aspect pourrait peser lourd.

Historique : un seul précédent et un contexte différent

Date Domicile Score Extérieur 27/03/2018 Espagne 6-1 Argentine

Les confrontations récentes sont réduites à une seule rencontre officielle depuis 2018, largement dominée par l’Espagne (6-1). Ce précédent, même s’il date, signale un contraste historique dans la gestion des grands rendez-vous. Toutefois, les effectifs ont beaucoup changé depuis, et l’écart de niveau n’est plus aussi significatif aujourd’hui. Pour cet Espagne – Argentine en finale de Coupe du monde 2026, le contexte est donc inédit.

Notre pronostic pour Espagne – Argentine

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► Le pari « Espagne vainqueur » est coté à 2,32. Cette cote correspond à une probabilité implicite de 43 %. Le modèle s’appuie sur la série de cinq victoires espagnoles, la solidité de leur défense (quatre clean sheets sur cinq) et l’absence de clean sheet de l’Argentine sur la même période. L’historique direct — 6-1 pour l’Espagne en 2018 — renforce l’avantage psychologique, même si le contexte a changé. En revanche, la capacité de l’Argentine à marquer dans tous ses matchs, couplée à la présence de Lionel Messi, laisse planer le risque d’un scénario offensif où la défense espagnole serait plus sollicitée que lors des tours précédents.

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Comme toujours en football, rien n’est jamais acquis : les paris sportifs relèvent d’une part d’incertitude que même la meilleure analyse statistique ne peut totalement réduire. Garder la maîtrise de ses mises reste essentiel. Ce pronostic Espagne Argentine pour la finale de la Coupe du monde 2026 doit donc être abordé avec discernement.

Pourquoi l’Espagne est bien partie pour remporter la Coupe du monde