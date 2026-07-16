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Quand Jude Bellingham met une gifle à Valentin Barco

EM
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Quand Jude Bellingham met une gifle à Valentin Barco

Toujours se méfier du lion qui dort, ou un truc comme ça là. Totalement abattu au milieu de terrain après le nouveau miracle de l’Argentine et l’élimination des Three Lions (1-2), Jude Bellingham s’en est pris à Valentín Barco, en lui assénant une gifle derrière la tête lorsque le milieu de Strasbourg s’est mis à célébrer la qualification de son équipe pour la finale à quelques centimètres de lui.

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Y a-t-il eu des mots ?

Nul ne sait ce que Barco a pu dire à Bellingham, mais la réaction du Madrilène laisse présager des mots peu chaleureux à son égard. Sur la séquence, on peut voir le Strasbourgeois passer devant le 10 anglais avant de tourner la tête pour lui glisser quelques mots, sans forcément le regarder dans les yeux, ce qui a fait dégoupiller le milieu de terrain.

En voilà un qui n’a pas assez regardé la Ligue 1 cette saison.

Les Argentins ont cramé les antisèches de Jordan Pickford

EM

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