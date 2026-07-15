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Les notes d’Angleterre-Argentine

Par Léna Bernard
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Les notes d’Angleterre-Argentine

Encore un match renversant de l’Argentine (1-2), le football qui ne rentrera une nouvelle fois pas à la maison et Lionel Messi en passe de s’offrir son neuvième Ballon d’or.

Ils joueront la finale

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Lionel Messi

Les Américains n’ont jamais eu autant raison de croire aux ovnis : il y en avait sur le terrain d’Atlanta.

Note de la rédaction 10/10
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Lautaro Martínez

Clutch : joueur capable de réaliser des actions décisives dans les moments cruciaux d’une rencontre en étant entré à la 82e minute.

Note de la rédaction 9/10
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Enzo Fernández

Trois célébrations pour un but : les Malouines, Diego et la Scaloneta, in that order.

Note de la rédaction 8/10
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Lionel Scaloni

Coaching gagnant, froidement.

Note de la rédaction 9/10
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Alexis Mac Allister

Si Leo Messi a toujours 10 potos autour de lui, Alexis, lui, en a touché deux ce soir.

Note de la rédaction 5.5/10
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Nicolás Tagliafico

Sa meilleure action du match ? Laisser sa place à Lautaro Martínez en fin de match.

Note de la rédaction 3/10
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Nahuel Molina

Espérons qu’il vérifie mieux ses angles morts sur la route que sur le terrain. Dépassé par Anthony Gordon sur le but et remplacé par Gabriel Montiel (72e).

Note de la rédaction 3/10
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Ils joueront la petite finale

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Jordan Pickford

Impuissant sur les deux buts argentins, c’est donc ça un match de T-Rex ?

Note de la rédaction 8/10
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Djed Spence

Il a fallu qu’il ait une crampe pour que Leo Messi puisse enfin s’exprimer. Au bout du sus-Spence.

Note de la rédaction 7.5/10
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Votre note /10

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Anthony Gordon

Gordon Ramsay risque bien d’être jaloux du poulet concocté par le nouveau joueur du Barça.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

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Jude Bellingham

Les Madrilènes ont enfin reconnu leur joueur.

Note de la rédaction 2/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

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Harry Kane

Il est l’heure de rendre les bijoux de la couronne.

Note de la rédaction 2/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

téléchargement-15

Nico O'Reilly

Entré en jeu à la place de Declan Rice (82e), baladé par Messi dix minutes plus tard. Il dédie sa performance à toutes les Aurélie.

Note de la rédaction 1/10
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Thomas Tuchel

Petite pensée à Trevoh Chalobah qui est donc le seul défenseur central parmi les 72 de la liste à ne pas être entré sur le terrain.

Note de la rédaction 1/10
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Par Léna Bernard

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