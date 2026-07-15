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- Angleterre-Argentine (1-2)
Les notes d’Angleterre-Argentine
Encore un match renversant de l’Argentine (1-2), le football qui ne rentrera une nouvelle fois pas à la maison et Lionel Messi en passe de s’offrir son neuvième Ballon d’or.
Ils joueront la finale
Lionel Messi
Les Américains n’ont jamais eu autant raison de croire aux ovnis : il y en avait sur le terrain d’Atlanta.
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Lautaro Martínez
Clutch : joueur capable de réaliser des actions décisives dans les moments cruciaux d’une rencontre en étant entré à la 82e minute.
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Enzo Fernández
Trois célébrations pour un but : les Malouines, Diego et la Scaloneta, in that order.
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Lionel Scaloni
Coaching gagnant, froidement.
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Alexis Mac Allister
Si Leo Messi a toujours 10 potos autour de lui, Alexis, lui, en a touché deux ce soir.
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Nicolás Tagliafico
Sa meilleure action du match ? Laisser sa place à Lautaro Martínez en fin de match.
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Nahuel Molina
Espérons qu’il vérifie mieux ses angles morts sur la route que sur le terrain. Dépassé par Anthony Gordon sur le but et remplacé par Gabriel Montiel (72e).
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Ils joueront la petite finale
Jordan Pickford
Impuissant sur les deux buts argentins, c’est donc ça un match de T-Rex ?
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Djed Spence
Il a fallu qu’il ait une crampe pour que Leo Messi puisse enfin s’exprimer. Au bout du sus-Spence.
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Anthony Gordon
Gordon Ramsay risque bien d’être jaloux du poulet concocté par le nouveau joueur du Barça.
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Jude Bellingham
Les Madrilènes ont enfin reconnu leur joueur.
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Harry Kane
Il est l’heure de rendre les bijoux de la couronne.
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Nico O'Reilly
Entré en jeu à la place de Declan Rice (82e), baladé par Messi dix minutes plus tard. Il dédie sa performance à toutes les Aurélie.
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Thomas Tuchel
Petite pensée à Trevoh Chalobah qui est donc le seul défenseur central parmi les 72 de la liste à ne pas être entré sur le terrain.
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Par Léna Bernard