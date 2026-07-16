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Harry Kane traîne son spleen

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Harry Kane traîne son spleen

Comment on dit seum en anglais ? Harry Kane s’est exprimé à l’issue de l’élimination de l’Angleterre par l’Argentine en demi-finales du Mondial (1-2), le capitaine des Three Lions s’est dit « écœuré » par la défaite.

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Le regret de ne pas avoir réussi à tenir le score

« Je suis écœuré pour les joueurs, pour tout le monde, l’équipe, le staff, les fans » a déclaré le joueur du Bayern à la BBC. Le numéro 10 anglais regrette surtout que son équipe n’ait pas réussi à tenir son avance : « Nous avons bien joué la majorité de la rencontre. Quand on a mené 1-0, on a donné l’impression d’essayer de tenir (le score), ce qui à ce niveau n’est pas suffisant. »

Kane reconnaît toutefois que la prestation des Three Lions n’a pas été à la hauteur après l’ouverture du score d’Anthony Gordon : « Après le but, que ce soit eux qui ont mis plus de joueurs devant ou nous qui n’étions pas capable de répondre, c’était juste vague après vague. »

Encore une équipe favorite selon les pronostics qui va jouer la médaille en chocolat.

Les statistiques fantomatiques des attaquants anglais

LB

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