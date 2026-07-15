Des supporters argentins se mettent sur la gueule avant Angleterre-Argentine

Pas besoin d’attendre les Anglais pour lancer les hostilités. À quelques heures de la demi-finale entre l’Argentine et l’Angleterre, plusieurs supporters argentins se sont affrontés dans les rues d’Atlanta avant d’être séparés par les autorités locales. Une bagarre entre compatriotes, histoire de rappeler que le maillot de l’Albiceleste ne suffit pas toujours à calmer les vieilles rancœurs de Buenos Aires.

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Le clásico de barrio s’exporte

Les incidents auraient opposé des membres des barras de San Lorenzo à ceux d’Huracán, deux clubs voisins et rivaux de la capitale argentine, selon TyC Sports. Une inimitié historique visiblement assez solide pour survivre à plusieurs milliers de kilomètres et à une demi-finale de Coupe du monde. Les deux camps devront pourtant pousser dans le même sens ce mercredi soir pour tenter de rejoindre l’Espagne en finale.

À Atlanta, le derby a déjà commencé.

En direct : Angleterre - Argentine (0-0)