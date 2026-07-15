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Des billets pour la finale de la Coupe du monde au prix d'un appartement

MJ
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Des billets pour la finale de la Coupe du monde au prix d'un appartement

Le football populaire repassera. À quelques jours de la finale de la Coupe du monde, prévue dimanche à New York, les prix ont décidé de disputer leur propre compétition. Sur les plateformes de revente, la place la moins chère s’affiche désormais à 4 451 euros, tandis que certains billets grimpent jusqu’à 188 803 euros. À ce tarif-là, le siège a intérêt à être chauffant et qu’on puisse repartir avec.

La Fédération espagnole s’indigne

« C’est scandaleux, c’est inadmissible », a dénoncé Rafael Louzán, le président de la Fédération espagnole, rappelant que les supporters doivent également payer les vols et des hôtels dépassant parfois les 800 euros.

Le site officiel de revente de la FIFA, qui prélève 15 % de commission, avait même vu apparaître quatre billets à près de deux millions d’euros en avril. Les tarifs initialement annoncés allaient pourtant de 700 à 9 600 euros.

À 188 803 euros la place, Infantino peut au moins apporter personnellement le hot-dog.

Pourquoi l'Espagne est bien partie pour remporter la Coupe du monde

MJ

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