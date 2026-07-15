S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Espagne

Rodri bat un record du Mondial

NB
Réactions
Rodri bat un record du Mondial

Un tour de passe-passe. Métronome de l’Espagne contre la France en demi-finales, Rodri a réalisé un match à l’image de sa Coupe du monde, celui d’une plaque tournante au sein d’une équipe qui se délecte de la possession (63,8% de moyenne depuis le début de la compétition). Le Ballon d’or 2024 a ajouté 58 passes réussies (sur 67) à son total désormais record en une édition depuis 1966 selon Opta : 655.

Embed t.co

Avec encore une finale à jouer, il n’a laissé sa place que durant 3 petites minutes de ce Mondial contre le Cap-Vert en ouverture. Rodri n’est même pas celui qui réussit le plus de passes en 90 minutes (94), deuxième et loin derrière Leandro Paredes et ses 115 transmissions validées par heure et demie. Pour ceux qui pensent que le milieu de terrain de Manchester City n’enchaîne que des passes avec ses défenseurs centraux – Pau Cubarsí et Aymeric Laporte étant deuxième et troisième distributeurs du Mondial –, il n’est que le 39e joueur avec le plus haut taux de réussite : 92,9%.

On le repérait pourtant déjà bien sur le terrain avec son short remonté.

France-Espagne n’a pas fait que des déçus

NB

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances
Logo de l'équipe Espagne
Jour de défaite nationale
  • Mondial 2026
  • Demies
  • France-Espagne (0-2)
Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Boutique SO - T-Shirt

T-Shirt THIBAUT (Pinot)

à partir de 34.99€



C'est une putain de bonne question !

La Coupe du monde des Bleus est-elle un échec ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
77
45

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.