Rodri bat un record du Mondial

Un tour de passe-passe. Métronome de l’Espagne contre la France en demi-finales, Rodri a réalisé un match à l’image de sa Coupe du monde, celui d’une plaque tournante au sein d’une équipe qui se délecte de la possession (63,8% de moyenne depuis le début de la compétition). Le Ballon d’or 2024 a ajouté 58 passes réussies (sur 67) à son total désormais record en une édition depuis 1966 selon Opta : 655.

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Avec encore une finale à jouer, il n’a laissé sa place que durant 3 petites minutes de ce Mondial contre le Cap-Vert en ouverture. Rodri n’est même pas celui qui réussit le plus de passes en 90 minutes (94), deuxième et loin derrière Leandro Paredes et ses 115 transmissions validées par heure et demie. Pour ceux qui pensent que le milieu de terrain de Manchester City n’enchaîne que des passes avec ses défenseurs centraux – Pau Cubarsí et Aymeric Laporte étant deuxième et troisième distributeurs du Mondial –, il n’est que le 39e joueur avec le plus haut taux de réussite : 92,9%.

On le repérait pourtant déjà bien sur le terrain avec son short remonté.

France-Espagne n’a pas fait que des déçus