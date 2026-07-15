Les mots de Mikel Merino pour William Saliba

Un gentilhomme. Entré à la 78e minute à 2-0, Mikel Merino n’a même pas eu besoin d’enfiler la cap de sauveur pour que l’Espagne élimine la France. Grâce à Mikel Oyazrzabal et Pedro Perro, la Roja se hisse en finale et tentera de briguer une deuxième étoile dimanche à New York. « Nous sommes ravis d’être qualifiés pour la finale », a indiqué à ce sujet le supersub de cette équipe espagnole.

Au micro de Fox, Merino a estimé que l’Espagne « avait fait confiance à son plan de jeu » face à la France, « une équipe fantastique dotée d’une qualité incroyable ». Avant de fêter cette victoire dans le vestiaire avec ses coéquipiers, Mikel Merino a aussi eu un mot pour son coéquipier d’Arsenal William Saliba, sorti sur blessure à la demi-heure de jeu ce mardi soir.

« J’ai dit à William Saliba de garder la tête haute »

« J’ai parlé à William à la mi-temps, après sa sortie, a raconté l’Espagnol, fidèle à son côté fair-play. Il m’a dit que c’était le dos et qu’il souffrait beaucoup. Après le match, je suis allé le voir à nouveau. Il nous a félicités pour notre qualification en finale, et je l’ai félicité pour le tournoi qu’ils ont réalisé. Je lui ai dit de garder la tête haute, car le match aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre et ils ont tout donné. Je lui ai également souhaité un prompt rétablissement et j’espère le revoir bientôt sur le terrain.» Les deux hommes se retrouveront fin juillet pour la reprise avec Arsenal.

D’ici là, Mikel Merino sera peut-être champion du monde…

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