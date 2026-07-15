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Kylian Mbappé pointe les manques des Bleus

JF
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Kylian Mbappé pointe les manques des Bleus

Le capitaine a pris un coup sur la tête. Sonné comme tous ses partenaires par l’élimination sans gloire des Bleus, Kylian Mbappé est revenu sur la rencontre au micro de M6, plein de regrets.

« Trop d’approximations techniques »

« On n’a pas fait le match qu’on voulait faire, que ce soit tactiquement, même techniquement ou dans le niveau global qu’on a fourni. Quand tu ne fais pas ce que tu es censé faire dans une demi-finale de Coupe du monde, tu ne gagnes pas, a ainsi lâché le capitaine. L’Espagne a respecté son plan, ce à quoi elle est fidèle : une équipe qui aime avoir le contrôle du ballon, le contrôle du tempo. L’idée, c’était de venir les chercher haut pour ne pas laisser ce faux rythme s’installer, on n’a pas réussi à faire ça. Il y a eu trop d’approximations techniques, on n’a pas su leur faire mal quand on devait leur faire mal. »

Lucide, le Kyks a regretté la gestion du match : « On s’est laissé dicter le tempo, c’était à nous de changer ce rapport de force et c’est dans cela qu’on a échoué. » Parmi les torts principaux, le sous-nombre dans l’entrejeu, « on s’est toujours retrouvé en trois contre deux », une défense collective défaillante, « un manque de communication sur le pressing », mais aussi un déchet technique trop important : « même quand on a récupéré le ballon, techniquement les premières passes, les premières touches n’étaient pas dignes d’une demi-finale de Coupe du monde ».

« Maintenant c’est quelque chose qu’il faut affronter la tête haute. […] Le football n’attend personne. D’autres choses se joueront en club et en sélection », a-t-il finalement conclu.

Demain, c’est déjà maintenant et peut-être aussi 2030.

Que retenir du Mondial de Michael Olise ?

JF

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