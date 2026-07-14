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La France perd un joueur sur blessure

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La France perd un joueur sur blessure

Un deuxième coup dur pour l’équipe de France. Huit minutes après l’ouverture du score de Mikel Oyarzabal sur un penalty discutable, William Saliba s’est assis sur la pelouse. Blessé au dos, le défenseur d’Arsenal est finalement sorti à la demi-heure de jeu de cette demi-finale de Coupe du monde entre la France et l’Espagne.

Lacroix entre en renfort

Les douleurs au dos de Saliba, présentes depuis la fin de sa saison avec les Gunners, semblent donc être réapparues pendant les premières minutes de ce France-Espagne. Titulaire indiscutable en défense centrale depuis le début du Mondial, William Saliba a été remplacé par Maxence Lacroix. 

La France n’y arrive toujours pas.

MBC

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