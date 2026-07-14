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Même le FBI se prépare pour Angleterre-Argentine

MJ
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Même le FBI se prépare pour Angleterre-Argentine

Il n’y a pas que Thomas Tuchel et Lionel Scaloni qui préparent leur plan de match. La demi-finale entre l’Angleterre et l’Argentine a été classée comme la rencontre « à plus haut risque » de cette Coupe du monde après une réunion entre la FIFA, le FBI et la police d’Atlanta. En cause : une rivalité vieille de plusieurs décennies, nourrie par la guerre des Malouines et quelques souvenirs de Mondial légèrement agités. Pas vraiment le moment de ressortir le maillot de Maradona au milieu d’un pub anglais.

Entrées et bars séparés

Les deux camps disposeront d’entrées distinctes au stade, tandis que leurs allocations officielles seront placées aux extrémités opposées des tribunes. Des bars différents leur seront également réservés dans le centre d’Atlanta et la présence policière sera renforcée autour du stade et dans les lieux où les supporters pourraient se croiser.

La Main de Dieu, d’accord. Les mains sur la gueule, beaucoup moins.

Un États-Unien nommé pour arbitrer le conflit entre l’Angleterre et l’Argentine

MJ

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