Pour Balogun, les États-Unis se sont tiré une balle dans le pied

Donald Trump voulait aider les États-Unis, il leur a surtout ajouté un problème. Une semaine après l’élimination face à la Belgique (4-1), Folarin Balogun est revenu sur la polémique entourant sa suspension. Exclu contre la Bosnie-Herzégovine, l’attaquant américain avait finalement été autorisé à disputer le huitième de finale après un coup de téléphone du président américain à Gianni Infantino. Une intervention politique qui a visiblement fait plus de mal que de bien à Team USA.

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« Un peu de nervosité »

Interrogé par CBS Mornings, Balogun a reconnu avoir d’abord été heureux de retrouver l’équipe, avant de comprendre que la décision provoquerait une énorme controverse. « Je pouvais presque voir chez mes coéquipiers un peu de nervosité, parce que c’était quelque chose de tellement unique », a-t-il confié, ajoutant qu’il avait eu du mal à ignorer « le bruit extérieur » à l’approche du match.

Le plus beau CSC du Mondial.

À la FIFA, la levée de suspension de Balogun aurait été décidée par un seul homme