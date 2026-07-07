La Belgique effrite les États-Unis et se hisse en quarts de finale

Portée par Charles De Ketelaere des grands soirs, la Belgique, impressionnante de maturité, a logiquement surclassé les États-Unis, qui n'ont jamais été en mesure d'exister dans une rencontre débridée. Pour la première fois depuis 2018, les Diables rouges retrouvent les quarts de finale de la Coupe du monde. Et Donald Trump n'a rien pu y faire.

États-Unis 1-4 Belgique

Buts : Tillman (31e) pour les États-Unis // De Ketelaere (8e, 33e), Vanaken (57e) et Lukaku (94e) pour la Belgique

Donald Trump, bien aidé par son compère Gianni Infantino, a tout fait pour que les États-Unis se hissent pour la deuxième fois de leur histoire en quarts de finale de la Coupe du monde, en annulant la suspension de Folarin Balogun, mais il en fallait bien plus pour sortir la Belgique, métamorphosée (1-4). Même sans Kevin De Bruyne, resté chaudement assis sur le banc, De Ketelaere et sa bande n’ont jamais douté face à une team USA bien pâle. Parfois, le football est juste.

Sur les chapeaux de roues

Comme annoncé par Rudi Garcia en conférence de presse, les Diables rouges ont bossé leur entame de rencontre. Timothy Castagne est le premier à allumer la mèche, mais Matt Freese réalise une parade magnifique (2e) avant que Youri Tielemans, trouvé au point de penalty par un bijou de centre de Leandro Trossard, ne loupe l’immanquable. Qu’importe, les Diables rouges ne laissent aucun répit à leur adversaire et sont logiquement récompensés : sur un centre de Nicolas Raskin, De Ketelaere n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets pour donner l’avantage aux hommes de Rudi Garcia (0-1, 8e).

Asphyxiés, les USA ne mettent pas un pied devant l’autre, mais sortent la tête de l’eau grâce à un coup franc contré dans ses propres filets par Hans Vanaken (1-1, 31e). La Belgique n’a pas le temps d’accuser le coup que le maestro Leandro Trossard délivre une offrande parfaite pour De Ketelaere, qui ajuste parfaitement sa tête pour inscrire un doublé (1-2, 33e). Avec 13 tirs, 6 cadrés, la première période a tenu toutes ses promesses et c’est logiquement la Belgique, visiblement transformée, qui rentre aux vestiaires la tête haute.

Opération portes ouvertes

Bien plus entreprenante en début de second acte, la team USA montre un meilleur visage avant de se saborder toute seule suite à une erreur clownesque. Freese, gêné par le De Ketelaere, manque totalement sa sortie, et permet à Vanaken de se rattraper en inscrivant le but du break d’une belle frappe enroulée dans les cages vides (1-3, 57e). Malgré de nombreux changements, l’équipe de Mauricio Pochettino a trop longtemps attendu un éclair, qui aurait pu venir de la superbe demi-volée de Ricardo Pepi (79e), pour espérer exister dans cette partie. Dans le temps additionnel, Romelu Lukaku participe à la fête et inscrit son 93e but en sélection en profitant d’une nouvelle boulette adverse (1-4, 92e). Rideau. Sans trembler, les Diables rouges se qualifient pour la quatrième fois de leur histoire en quarts de finale, où ils affronteront l’Espagne vendredi.

États-Unis (4-3-3) : Freese – Robinson (Arfsten, 90+2e), Ream, Richards, Freeman – Tillman, Adams (Pepi, 72e), McKennie – Pulisic (Berhalter, 59e), Balogun (Wright, 90+2e), Dest (Reyna, 46e). Sélectionneur : Mauricio Pochettino.

Belgique (4-2-3-1) : Courtois – De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne – Raskin (Witsel, 89e), Onana (Vanaken, 21e), Tielemans – Lukébakio (Doku, 67e), Charles De Ketelaere (Lukaku, 67e), Trossard (Saelmaekers, 89e). Sélectionneur : Rudi Garcia.

Revivez États-Unis-Belgique (1-4)