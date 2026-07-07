CR7 évoque la fin de sa carrière

Fin d’une ère ? Dans la foulée de l’élimination du Portugal contre l’Espagne en 8es de finale de la Coupe du monde (0-1) lundi, Cristiano Ronaldo a réaffirmé qu’il ne disputerait plus de Mondial et a même été un peu plus loin : « La vérité, c’est que c’était ma dernière Coupe du monde, mais pour le reste, j’aurai le temps d’y réfléchir, d’être avec ma famille, de ne pas prendre de décisions à chaud et je vais continuer ma vie. »

« Avant Cristiano, il n’y avait aucun titre »

En pleurs à la fin de la rencontre, où il n’aura jamais pesé, le quintuple Ballon d’or a ensuite remis l’église au centre du village : « J’ai remporté trois titres pour le Portugal, avant Cristiano, il n’y avait aucun titre, donc je suis heureux. Comme je l’ai dit hier (dimanche) en conférence de presse, j’ai tout donné – j’ai fait de mon mieux – et je pars la conscience tranquille. C’est le football, c’est la vie d’un footballeur : parfois on gagne, parfois on perd, et il faut continuer. » Pour rappel, l’attaquant aux 146 buts en 233 sélections aura remporté l’Euro 2016 et deux Ligue des nations (2019, 2025) avec le Portugal.

On sait tous qu’il sera là au prochain Mondial.

Le Portugal perd aussi son sélectionneur