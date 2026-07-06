Au tour du Brésil de se mêler de l'affaire Balogun

TUTUTUTU TULUTUTU : ça bouge dans l’affaire Balogun. Depuis 24 heures, tout le monde en parle : les États-Unis et la Belgique, évidemment, adversaires en huitièmes de finale du Mondial, Donald Trump et Gianni Infantino, accusés de comploter en faveur de Team USA, l’UEFA, qui attaque l’instance mondiale… et maintenant, c’est le Brésil qui entre dans la danse.

Un arbitre ciblé par Donald Trump

La Confédération brésilienne de football a, en effet, défendu l’« l’intégrité » de son arbitre Raphael Claus, désormais connu pour avoir osé sortir un carton rouge à l’encontre de Folarin Balogun. Quelques heures plus tôt, il avait été ciblé par Trump himself : « Cet arbitre… qui est un petit peu suspect si vous regardez son passé. Je ne veux pas dire ça car je n’aime pas créer de la controverse, mais il est très suspect. » La CBF a ainsi pris sa défense, assurant qu’il s’agit d’un « professionnel exemplaire ».

Contrairement à l’homme le plus puissant du monde.

Balogun pourra bien jouer contre la Belgique