Alphonse Areola invité à mixer dans un festival anglais

« Vas-y DJ, fais péter le son. » Loin de la Coupe du monde où il n’a pas été sélectionné avec l’équipe de France, Alphonse Areola s’est affiché dans un tout autre décor que celui d’un stade de foot.

Après avoir enflammé un bar londonien en février dernier, le gardien de West Ham a réédité la performance derrière les platines. Cette fois-ci, c’est au Celestry, un festival anglais qui se tient à l’hippodrome de Windsor, qu’il a été invité à mixer.

Bientôt disque d’or ou de platine ?

Le champion du monde 2018 a d’ailleurs réagi à cette expérience dans une publication sur Instagram : « C’est un lieu incroyable, l’ambiance est tout simplement folle. Les gens profitent vraiment de la musique. Nous avons été parfaitement accueillis, mes enfants sont venus avec moi. J’ai vraiment apprécié mon set. C’était court, mais j’espère être de la partie la saison prochaine. »

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Tremble, David Guetta.

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