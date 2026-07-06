Pronostic États-Unis Belgique : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

États-Unis – Belgique : découvrez notre pronostic Coupe du Monde, analyse des forces en présence et conseils pour parier sur la victoire américaine ou le pari plus de 2,5 buts.

Informations clés Les États-Unis restent sur 3 victoires à domicile sur 4 matchs récents.

La Belgique a remporté la dernière confrontation directe 5-2 en mars.

Aucune des deux équipes n’est restée muette lors de ses 5 derniers matchs.

Le match se joue à Seattle devant un public américain attendu nombreux.

Les deux sélections affichent 3/5 matchs à plus de 2,5 buts récemment.

Infos du match Stade Seattle Field (Seattle, WA, USA) — capacité 66 925 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée 8e de finale Entraîneur États-Unis Mauricio Pochettino Entraîneur Belgique Rudi Garcia

Portés par un Lumen Field de Seattle acquis à leur cause, les États-Unis abordent ce huitième de finale de Coupe du monde dans une dynamique séduisante, renforcés par la présence de leurs deux attaquants clés, Christian Pulisic et Folarin Balogun. Les hommes de Mauricio Pochettino n’ont perdu qu’une seule fois à domicile sur leurs cinq dernières sorties, restant sur une victoire convaincante face à la Bosnie-Herzégovine (2-0) malgré une exclusion en seconde période. En face, la Belgique de Rudi Garcia arrive avec deux succès consécutifs, dont un renversement spectaculaire contre le Sénégal (3-2 après prolongation), mais aussi des signes de fébrilité défensive. La pression du public américain et le contexte de la compétition à domicile alimentent l’ambition d’une qualification historique pour le pays hôte, tandis que la Belgique cherche à asseoir son statut malgré un tournoi jusque-là mitigé.

Pour compléter cette analyse, n’hésitez pas à écouter Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile USA-Belgique ! pour des avis décalés sur cette affiche.

Forme récente des États-Unis et de la Belgique

Les États-Unis solides à domicile avant ce 8e de finale

Date Domicile Score Extérieur Résultat 02/07/2026 États-Unis 2-0 Bosnia-Herzegovina W 26/06/2026 Turquie 3-2 États-Unis L 19/06/2026 États-Unis 2-0 Australie W 13/06/2026 États-Unis 4-1 Paraguay W 06/06/2026 États-Unis 1-2 Allemagne L

Avec trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs, dont deux clean sheets, les États-Unis affichent un visage offensif constant (aucun match sans marquer) et une capacité à produire du spectacle, comme en témoignent leurs trois rencontres à plus de 2,5 buts. L’effectif reste globalement stable, la suspension de Balogun ayant été levée à temps, et les absences éventuelles de McKenzie et Roldan n’ont pas pesé lors du dernier match. Christian Pulisic reste le fer de lance d’une équipe incisive, qui a su répondre présente même en infériorité numérique contre la Bosnie. L’unique défaite à domicile, face à l’Allemagne (1-2), souligne cependant que le secteur défensif peut être mis sous pression par une opposition de haut niveau.

À propos de l’actualité entourant l’attaquant américain, retrouvez aussi l’affaire Balogun qui fait parler pendant la Coupe du monde 2026.

La Belgique, invaincue mais parfois friable

Date Domicile Score Extérieur Résultat 01/07/2026 Belgique 3-2 Sénégal W 27/06/2026 Nouvelle-Zélande 1-5 Belgique W 21/06/2026 Belgique 0-0 Iran D 15/06/2026 Belgique 1-1 Égypte D 06/06/2026 Belgique 5-0 Tunisie W

La Belgique reste invaincue sur ses cinq dernières rencontres et a trouvé de la réussite offensive (14 buts inscrits), avec une série de deux victoires, notamment en renversant le Sénégal après avoir été menée de deux buts à la 86e minute. Ce scénario illustre la capacité de réaction des Diables rouges, mais aussi une forme de fragilité défensive, confirmée par seulement deux clean sheets sur la période. Les hommes de Rudi Garcia s’appuient sur un secteur offensif où Trossard, De Bruyne et potentiellement Lukaku semblent retrouver leur influence, mais la stabilité derrière reste perfectible. À l’extérieur, la Belgique n’a disputé qu’un seul match récemment (victoire 5-1 contre la Nouvelle-Zélande), ce qui limite la lisibilité de sa solidité hors de ses bases.

États-Unis – Belgique : historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 28/03/2026 États-Unis 2-5 Belgique

Le seul affrontement récent entre les deux équipes a largement tourné à l’avantage de la Belgique, victorieuse 5-2 sur le sol américain en mars dernier. Ce résultat, marqué par sept buts, rappelle la capacité de la Belgique à exploiter les espaces dans la défense américaine, mais aussi la perméabilité des deux lignes arrières. Ce États-Unis – Belgique s’annonce donc comme un duel ouvert où chaque équipe aura ses arguments.

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► Le pari « États-Unis vainqueur » est coté à 2,55. Cette estimation correspond à une probabilité implicite de 39 %, un chiffre qui traduit le statut outsider des Américains face à une équipe belge invaincue sur ses cinq derniers matchs et qui a dominé leur dernière confrontation directe. La dynamique à domicile des États-Unis, leur force offensive (aucun match sans marquer) et le soutien du public de Seattle constituent toutefois des arguments crédibles pour envisager une surprise, d’autant que la défense belge a montré des signes de flottement récemment. En revanche, la solidité offensive de la Belgique, capable de marquer à tout moment et forte d’un 5-2 lors du dernier duel, demeure un vrai contrepoids à ce pari.

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Notre pari bonus : Plus de 2,5 buts ?

Le pari « Plus de 2,5 buts dans le match » est coté à 1.95. Les deux équipes ont disputé trois de leurs cinq derniers matchs avec au moins trois buts, et le seul précédent direct affiche sept réalisations. La tendance offensive des deux sélections, associée à des défenses perfectibles, rend ce scénario plausible, même si rien n’est jamais acquis sur un match à élimination directe.

Notre pronostic pour États-Unis – Belgique

En dépit de la dynamique américaine et de l’avantage du terrain, la Belgique reste une formation expérimentée capable de faire basculer la rencontre. Aucun pari n’est sans risque, surtout dans un huitième de finale où l’équilibre semble ténu. Ce États-Unis – Belgique promet du spectacle et de l’intensité, avec des arguments solides de part et d’autre pour ce pronostic Coupe du monde.

Footox, le podcast de la rédaction de So Foot, vous spoile USA-Belgique !