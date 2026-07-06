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Pronostic Portugal Espagne : analyse, cotes et prono Coupe du Monde 2026
Ce lundi 6 juillet, à 21 heures, c’est le plus gros choc des 8es de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Portugal et l’Espagne. Découvrez notre analyse complète, les cotes, et notre pronostic sur le pari « Espagne vainqueur ».
Les 8es de finale de la Coupe du monde 2026 offrent un Portugal-Espagne marqué par deux dynamiques contrastées. L’Espagne, championne d’Europe en titre, reste sur trois victoires consécutives et vient d’enchaîner quatre clean sheets sur ses cinq dernières rencontres. La Roja, emmenée par Mikel Oyarzabal et Lamine Yamal, n’a toujours pas encaissé de but dans la phase à élimination directe et affiche une solidité défensive rare à ce niveau. Le Portugal, malgré une qualification arrachée face à la Croatie (2-1), a dû s’employer pour avancer, alternant succès convaincants et nuls poussifs. Gonçalo Ramos, buteur décisif, incarne une attaque efficace, mais la Seleção a montré des failles, notamment lors des nuls face à la RD Congo ou la Colombie. Dans le contexte d’un stade plein à Dallas, la pression est forte : l’Espagne vise la confirmation de sa montée en puissance, alors que le Portugal doit hausser son niveau pour espérer franchir un cap.
L’Espagne aborde ce 8e de finale sur une série plus convaincante
Forme récente du Portugal
|Date
|Domicile
|Score
|Extérieur
|Résultat
|02/07/2026
|Portugal
|2-1
|Croatie
|V
|27/06/2026
|Colombie
|0-0
|Portugal
|N
|23/06/2026
|Portugal
|5-0
|Ouzbékistan
|V
|17/06/2026
|Portugal
|1-1
|RD Congo
|N
|10/06/2026
|Portugal
|2-1
|Nigeria
|V
Sur ses cinq derniers matchs, le Portugal reste invaincu (3 victoires, 2 nuls) et a inscrit dix buts pour trois encaissés. La victoire face à la Croatie (2-1) a été acquise dans les dernières minutes, Gonçalo Ramos signant le but décisif après l’égalisation de Cristiano Ronaldo sur penalty. Si la large victoire contre l’Ouzbékistan (5-0) rassure sur le potentiel offensif, les nuls face à la RD Congo (1-1) et à la Colombie (0-0) illustrent une difficulté à se montrer constant face à des blocs organisés. Malgré deux clean sheets sur la période, la défense a parfois été bousculée, notamment lors des débuts de match. Aucun absent n’est à signaler côté portugais.
Forme récente de l’Espagne
|Date
|Domicile
|Score
|Extérieur
|Résultat
|02/07/2026
|Espagne
|3-0
|Autriche
|V
|27/06/2026
|Uruguay
|0-1
|Espagne
|V
|21/06/2026
|Espagne
|4-0
|Arabie saoudite
|V
|15/06/2026
|Espagne
|0-0
|Cape Verde Islands
|N
|09/06/2026
|Pérou
|1-3
|Espagne
|V
La Roja reste trois victoires consécutives, après le match nul contre le Cap-Vert. La défense espagnole, dirigée par Luis De la Fuente, a signé quatre clean sheets durant pendant cette Coupe du monde. L’attaque, portée par Oyarzabal (auteur d’un doublé face à l’Autriche) et Lamine Yamal, a su faire la différence aussi bien contre des adversaires modestes que lors du 16e face à l’Autriche (3-0). L’Espagne n’a concédé aucun but lors de ses quatre derniers matchs, ce qui souligne l’efficacité de son organisation défensive sur cette Coupe du monde.
Historique des confrontations
|Date
|Domicile
|Score
|Extérieur
|08/06/2025
|Portugal
|2-2
|Espagne
|27/09/2022
|Portugal
|0-1
|Espagne
|02/06/2022
|Espagne
|1-1
|Portugal
|04/06/2021
|Espagne
|0-0
|Portugal
|07/10/2020
|Portugal
|0-0
|Espagne
Sur les cinq dernières confrontations, le Portugal n’a pas battu l’Espagne dans le temps réglementaire : quatre nuls et une défaite. Les rencontres sont souvent fermées (1,4 but par match de moyenne) et le dernier duel s’est soldé par un 2-2 en 2025. L’Espagne s’appuie donc sur une domination statistique, même si la Seleção reste capable de bousculer la Roja dans le jeu. On se rappelle notamment de la victoire des Portugais lors de la Coupe du monde 2028, sur un triplé de Cristiano Ronaldo.
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Le pari « Les deux équipes marquent : Oui » est coté à 1.73. Le Portugal a marqué dans 4 de ses 5 derniers matchs et l’historique direct montre 3 matchs nuls sur les 5 dernières oppositions, avec au moins un but inscrit de chaque côté lors de 2 des 3 derniers duels. Malgré la solidité défensive de l’Espagne, la qualité offensive des deux équipes incite à envisager un scénario où chacune trouve la faille. Ce pari reste soumis à la rigueur défensive espagnole constatée jusqu’ici.
En somme, l’Espagne aborde ce huitième avec de sérieux arguments, mais la constance du Portugal dans les matchs couperets et la densité de leur effectif invitent à la prudence. Rien n’est jamais acquis à ce niveau de la compétition.En direct : Portugal - Espagne (0-0)
RD/YF