Le Maroc vient à bout des Pays-Bas aux tirs au but

Au bout de la nuit au Mexique, au bout du jour en France, c'est le Maroc qui s'est imposé contre les Pays-Bas aux tirs au but (1-1, 2-3 TAB) pour retrouver les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Pays-Bas 1-1 (2-3 TAB) Maroc

Buts : Gakpo (72e) pour les Oranje // Diop (90e+1) pour les Lions de l’Atlas

Tirs au but réussis : Koopmeiners et Weghorst pour les Oranje // Rahimi, Talbi et Saibari pour les Lions de l’Atlas

Tirs au but manqués : Kluivert, Timber, Summerville pour les Oranje // El-Aynaoui, Hakimi pour les Lions de l’Atlas

Le gant ferme de Yassine Bounou. Il faisait nuit au Mexique, dans El Gigante de acero, au pied de la Cerro de la Silla, et jour en France quand le portier marocain a présenté sa main de fer à Crysencio Summerville pour laisser Ismael Saibari faire basculer le pays dans l’ivresse. Le Maroc est en huitièmes de finale de la Coupe du monde, encore une fois, après avoir cru que ce match qu’il a dominé dans de nombreux domaines allait lui échapper contre les Pays-Bas de Bart Verbruggen (1-1, 2-3 TAB). Il fallait garder les yeux ouverts devant le téléviseur et la tête froide sur le terrain pour sortir victorieux de plus de deux heures de combat, parfois au sens propre du terme, et se tourner vers le Canada en huitièmes de finale, samedi.

Gianni Infantino, lui, avait fait le nécessaire pour assister à cela de près. Le nécessaire dans le quotidien de cet écolo de président de la FIFA, c’est de sauter dans un avion pour passer de Brésil-Japon à Houston à Pays-Bas-Maroc à Monterrey, à plus de 700 kilomètres de la ville étatsunienne chère à la NASA. Tant pis pour la canicules à venir, tant mieux pour ses yeux, pendant que les nôtres luttaient pour ne pas se fermer, bien aidés par l’excitation provoquée par l’exploit du Paraguay contre l’Allemagne. Et ce choc, alors ? Il a d’abord été physique, à coups de duels, de pressions et d’agressivité. Il faut croire que les Marocains ou le sort en avaient après Jan Paul van Hecke, titillé par Ismael Saibari, tamponné du coude par Azzedine Ounahi et sa chevelure blonde rougie par le sang à la suite d’une rencontre involontaire avec les crampons de Noussair Mazraoui. Les matchs couperets sont d’une autre intensité que ceux où perdre n’est pas interdit.

Gakpo, plus qu’un but

Pour ne pas perdre, il s’agissait de marquer. Ce qui n’était pas si évident pour les Pays-Bas, déployés dans un nouveau système à trois défenseurs centraux, une drôle d’idée de Ronald Koeman, qui aurait pu tout envoyer valdinguer assez vite sans Bart Verbruggen. Le gardien de Brighton n’avait aucune marge et il s’est donc envoyé une minute homérique, rythmée par un arrêt réflexe sur une tête de Neil El-Aynaoui (20e) et une autre parade pour repousser la lourde d’Achraf Hakimi (21e). Yassine Bounou lui a répondu un peu plus tard en sortant le tir de Micky van de Ven (44e), plus dangereux que ses copains attaquants, soit trop discrets, soit trop brouillons à l’approche de la surface. À l’instar de Saibari, roi de la phase de poules et sans couronne pour pousser le ballon au fond après un coup franc plongeant d’Hakimi (45e+6).

Le Parisien aurait pu faire basculer cette partie, nous faisant oublier le coup de vieux provoqué par la présence de Youssouf Hadji dans le staff des Lions de l’Atlas. Le capitaine marocain a fait tremblé la barre après la pause (52e), avant d’être contraint d’adresser ses félicitations à Van de Ven pour son retour dantesque dans ses pieds pour éteindre une nouvelle situation de but (55e). C’est en voyant Verbruggen encore décisif (58e) et heureux d’échapper à un CSC de Denzel Dumfries (62e) que les Marocains ont commencé à penser à ce mot que les footballeurs (et tout le monde, en fait) détestent : les regrets. Ceux qu’on voit arriver, ceux qu’on ne veut pas voir arriver et ceux qui finissent par arriver dans l’histoire d’un match racontée par Cody Gakpo et son cœur, au bout d’un contre express et d’une passe décisive taclée par Crysencio Summerville (1-0, 72e) et après des jours marqués par un drame personnel avec sa compagne.

La tête dure du Maroc

Au milieu de l’émotion et de l’étreinte de ses coéquipiers, l’attaquant de Liverpool a rejoint quelques sommités néerlandaises à six buts en Coupe du monde (Arjen Robben, Rob Rensenbrink, Dennis Bergkamp, Robin van Persie, Johan Neeskens, Wesley Sneijder) derrière les 7 pions de Johnny Rep. Ce panthéon oranje pouvait effrayer les Marocains, mais pas Issa Diop : l’ancien Toulousain, néo-international de 29 ans, s’est joué de Virgil van Dijk pour reprendre de la tête un centre de Chemsdine Talbi et dire à tout le monde qu’il ne fallait pas encore aller au lit (1-1, 90e+1).

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Cette fois, Gianni aura eu le droit à sa prolongation, Mazraoui se la jouant héroïque sur Summerville dans le temps additionnel avant de laisser ce fou de Verbruggen reprendre sa cape après la petite pause en présentant son genou, tel un gardien de handball, à Soufiane Rahimi (97e). Dernier frisson d’une prolongation plutôt réservée aux crampes, à la fatigue, à l’arcade ouverte de Saibari et à l’attente de la séance de tirs au but. Dans son maillot tout neuf, il ne s’est pas privé de finir une séance suffocante avec autant de buts que de ratés (5 de chaque côté), dont celui du Parisien Hakimi et du Marseillais Timber. Le Maroc était heureux et qualifié, comme l’a appris un voisin avec quelques secondes de retard. À travers la fenêtre, on a vérifié : il faisait jour et France-Suède, c’était aujourd’hui.

Pays-Bas (3-4-2-1) : Verbruggen – Van Hecke, Van Dijk, Aké (Koopmeiners, 71e) – Dumfries, Gravenberch (Timber, 86e), De Jong (De Roon, 70e), Van de Ven (Hato, 86e) – Summerville, Gakpo (Kluivert, 113e) – Brobbey (Weghorst, 71e). Sélectionneur : Ronald Koeman.

Maroc (4-2-3-1) : Bounou – Hakimi, Diop, Riad (Salah-Eddine, 75e), Mazraoui – El-Aynaoui, Bouaddi (El-Mourabet, 79e) – Diaz (Yassine, 79e), Ounahi (Rahimi, 86e), El-Khanouss (Talbi, 87e) – Saibari. Sélectionneur : Mohamed Ouahbi.

Les notes de Pays-Bas-Maroc