- Mondial 2026
- 16es
- Pays-Bas-Maroc (1-1, 2-3 T.A.B)
Les notes de Pays-Bas-Maroc
Après une rencontre à rebondissements qui s'est étirée jusqu'au bout de la nuit, c'est l'heure de distribuer les bons et les mauvais points aux acteurs qui ont marqué de leur empreinte ce seizième de finale entre les Pays-Bas et le Maroc.
Tops
Yassine Bounou
Lui sait faire frapper la foudre deux fois au même endroit. Encore une séance de tirs au but menée d’une main de maître.
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Bart Verbruggen
Appelez-le désormais Edwin Verbruggen.
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Noussair Mazraoui
Certaines légendes des Oranje assuraient que les binationaux qui choisissent le Maroc le font parce qu’ils ne sont pas assez forts pour jouer avec les Pays-Bas. Ils pourront envoyer une lettre d’excuses à Mazraoui dès maintenant.
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Cody Gakpo
Il a été invisible durant 72 minutes, avant de surgir et d’ouvrir le score pour les Oranje. Pas besoin de Zack pour avoir un rythme de croisière.
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Flops
Crysencio Summerville
Le hit de l’été est déjà démodé. Nouvelle malédiction So Foot en ligne de mire.
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Brahim Díaz
Des générations entières se sont cassé la tête pour savoir où est Charlie. Désormais, il s’agira de trouver où est Brahim.
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Quinten Timber
Une entrée soporifique, un tir au but manqué, le plan parfait pour retourner passer des vacances en famille et être libre lors des prochaines trêves internationales.
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Le plan de jeu de Ronald Koeman
Dominer n’est pas gagner, mais ne pas jouer aide souvent à perdre.
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Par Léna Bernard