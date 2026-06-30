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Les notes de Pays-Bas-Maroc

Par Léna Bernard
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Les notes de Pays-Bas-Maroc

Après une rencontre à rebondissements qui s'est étirée jusqu'au bout de la nuit, c'est l'heure de distribuer les bons et les mauvais points aux acteurs qui ont marqué de leur empreinte ce seizième de finale entre les Pays-Bas et le Maroc.

Tops

Yassine Bounou

Lui sait faire frapper la foudre deux fois au même endroit. Encore une séance de tirs au but menée d’une main de maître.

Note de la rédaction 9/10
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bart-verbruggen

Bart Verbruggen

Appelez-le désormais Edwin Verbruggen.

Note de la rédaction 8/10
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noussair-mazraoui

Noussair Mazraoui

Certaines légendes des Oranje assuraient que les binationaux qui choisissent le Maroc le font parce qu’ils ne sont pas assez forts pour jouer avec les Pays-Bas. Ils pourront envoyer une lettre d’excuses à Mazraoui dès maintenant.

Note de la rédaction 7,5/10
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cody-gakpo

Cody Gakpo

Il a été invisible durant 72 minutes, avant de surgir et d’ouvrir le score pour les Oranje. Pas besoin de Zack pour avoir un rythme de croisière.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

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Flops

crysencio-summerville

Crysencio Summerville

Le hit de l’été est déjà démodé. Nouvelle malédiction So Foot en ligne de mire.

Note de la rédaction 4/10
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Votre note /10

brahim-diaz

Brahim Díaz

Des générations entières se sont cassé la tête pour savoir où est Charlie. Désormais, il s’agira de trouver où est Brahim.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

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quinten-timber

Quinten Timber

Une entrée soporifique, un tir au but manqué, le plan parfait pour retourner passer des vacances en famille et être libre lors des prochaines trêves internationales.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

ICONSPORT_233925_0005-scaled

Le plan de jeu de Ronald Koeman

Dominer n’est pas gagner, mais ne pas jouer aide souvent à perdre.

Note de la rédaction 1/10
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Par Léna Bernard

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