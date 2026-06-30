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  • Pays-Bas-Maroc (1-1, 2-3 T.A.B)

Zlatan dézingue Koeman

MJ
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Zlatan dézingue Koeman

Comme à son habitude, le Z n’a pas mâché ses mots. Après l’élimination des Pays-Bas face au Maroc en 16es de finale de la Coupe du monde (1-1, 2-3 T.A.B.), Zlatan Ibrahimović a sorti la sulfateuse contre Ronald Koeman.

« Cette défaite est de la faute de Koeman. Je n’ai pas reconnu l’équipe néerlandaise. Koeman a perdu avec une identité qui n’a rien à voir avec l’identité néerlandaise, et ça me met hors de moi », a lâché l’ancien attaquant suédois. Une attaque à l’identité néerlandaise, donc. En même temps, on était assez loin du football total, avec un Maroc qui a longtemps dominé la rencontre.

« Je le trouve absolument nul »

L’ancien attaquant du PSG ne s’est pas arrêté là. L’ancien joueur du Barça a aussi pointé l’inconfort des Oranje sur le terrain : « Il était clair que les joueurs n’étaient pas à l’aise. Ils n’avaient pas le contrôle du ballon, ils ne se montraient pas dangereux en attaque, et le match était catastrophique. J’en tiens Koeman pour responsable. Je le trouve absolument nul. Vraiment nul. »

Ambiance sympa au royaume des tulipes.

Les notes de Pays-Bas-Maroc

MJ

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