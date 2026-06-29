Summerville, déjà plus qu’une amourette d’été

Le job est fait pour les Pays-Bas. Premiers de leur poule avec sept points, les Néerlandais ont plutôt convaincu dans cette phase de groupes, à l’image de leur feu follet Crysencio Summerville. Avec seulement cinq sélections, l’ailier de West Ham s’est fait sa place dans le groupe de Ronald Koeman avec un style rappelant un certain Arjen Robben.

Non, Summerville, ce n’est pas the place to be en ce temps caniculaire. Même si son nom évoque davantage une station balnéaire que le football, Crysencio n’est pas aux États-Unis pour faire bronzette sur les plages de Miami. Dans une autre manière de prendre le soleil, son entrée en lice face au Japon (2-2) le 14 juin dernier a pu marquer quelques esprits. L’ailier de 24 piges s’était alors permis une réalisation semblable à celle qu’inscrivait un légendaire ailier chauve néerlandais. Prise de balle sur le côté droit l’emmenant vers l’intérieur et un ballon enroulé au second poteau, plus que du plagiat, voyons ici plutôt un hommage à la « spéciale Robben ».

Robben ou presque ?

Il faut l’admettre : la comparaison est facile, mais l’action réalisée face à l’équipe nippone s’y prête. Et puis, être comparé à une référence à son poste de son pays, mais aussi de l’histoire du football, il y a pire comme destin. Ça tombe bien, Crysencio Summerville avait lui-même avoué être un grand fan de celui qui a porté les Oranje en finale pendant la Coupe du monde 2010, lors d’une interview à ESPN : « J’étais un grand fan d’Arjen Robben. J’adorais la façon dont il dribblait vers l’intérieur et tirait au but. J’essaie moi-même de faire pareil depuis le côté gauche. »

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Alors, c’est lui, le futur Robben de la Oranje ? Le nom de Michael Olise est revenu plusieurs fois au moment d’identifier la relève de Robben, et c’est logique. Il occupe son poste au Bayern et exécute la spéciale avec une précision chirurgicale. Mais soyons honnêtes : quand c’est un Néerlandais qui la sort, ça a quand même une autre gueule et une vague de nostalgie fait plus rapidement son apparition. Le dossier est instruit, et le verdict est tentant, même si en surface tout les oppose, à commencer par le style capillaire. Chez l’un, il n’y a plus un poil sur le caillou, chez l’autre, des tresses bien soignées accompagnées de contours réalisés à l’équerre. Et puis, il y a le pied, évidemment. Robben partait de la droite pour rentrer sur son pied gauche, pour le natif de Rotterdam, c’est tout l’inverse. Mais le geste est identique : rentrer dans l’axe et enrouler côté opposé. Une autre tradition après le gouda ?

Sous Ronald Koeman en sélection, le Rotterdamois se retrouve d’ailleurs repositionné sur le côté favori de l’ancien Bavarois. Preuve que le joueur formé à Feyenoord est une version améliorée de son prédécesseur, puisqu’il est capable de jouer sur les deux ailes, Robben ne s’étant que très rarement aventuré de l’autre côté du terrain. En revanche, en club, Nuno Espirito Santo l’a davantage utilisé à bâbord du côté de West Ham. Avec sept pions et cinq bonbons distribués à ses coéquipiers, « Ville d’été » a essayé de jouer les bouées de sauvetage pour éviter la relégation des Hammers. En vain, mais suffisant pour se voir attribuer une place pour la compétition planétaire.

Le choix du cœur ou de la raison

Comme tant d’autres légendes néerlandaises avant lui, Crysencio Summerville aurait pu choisir le maillot du Suriname. Gullit, Rijkaard, Kluivert, Seedorf… autant d’icônes qui ont opté pour les Oranje aux Suriboys. L’ailier virevoltant a suivi le même chemin, mais non sans hésitation. Né de deux parents surinamais, son choix de représenter les Pays-Bas est intervenu très tardivement, au moment précis où Ronald Koeman a choisi ses 26 pour le Mondial américain, le 27 mai dernier. Le sélectionneur, lui, n’a pas caché son enthousiasme : « Il apporte de la vitesse, mais il est aussi très intelligent entre les lignes et utilise bien le ballon. Je le trouve fantastique à bien des égards sur le côté droit. J’aime vraiment le voir jouer. »

Dans tout ce que je fais, je vise le plus haut niveau et c’est avec les Pays-Bas que mes chances de réussite sont les plus grandes. Crysencio Summerville

Le destin a aussi eu son mot à dire. À deux doigts d’une convocation avec le Suriname, en barrages face à la Bolivie pour une première qualification à la compétition suprême, une blessure au mollet a enrayé tout débat sur une probable sélection qui prenait de l’ampleur. De là, le choix de la raison s’est imposé : à 24 berges, il est naturellement plus aisé de rayonner sur la scène mondiale aux côtés de Cody Gakpo ou de Frenkie de Jong. Summerville l’a lui-même confié à Voetbal International : « C’est un choix où se mêlent émotion et raison. C’est aussi un choix pour le reste de ma vie. Dans tout ce que je fais, je vise le plus haut niveau et c’est avec les Pays-Bas que mes chances de réussite sont les plus grandes. »

Pour sa cinquième cape face à la Tunisie (1-3) vendredi dernier, il n’est entré en jeu qu’en cours de match, comme lors de la démonstration face à la Suède. Sans doute le signe qu’il sera un redoutable facteur X de son équipe, un finisher pour faire exploser des lignes déjà fatiguées. Deux buts, une passe décisive, une présence constante dans le dos des défenseurs : le lion, animal auquel il s’identifie et qu’il porte tatoué sur son avant-bras comme son coéquipier Memphis Depay l’a dans le dos, est en train d’éclore sous les projecteurs du Mondial. Le début d’une nouvelle saison ensoleillée ? Et les grandes écuries l’ont déjà dans le viseur, toutes prêtes à prolonger l’été.

Les Pays-Bas ponctuent leur soirée parfaite d’un record mondial