Blessé, Frenkie de Jong pointe du doigt le staff médical des Pays-Bas

La soupe à la grimace. Le FC Barcelone a annoncé ce jeudi dans un communiqué que Frenkie de Jong allait rater le début de saison. Le milieu de terrain de 29 ans souffre « d’une déchirure du ligament interne du genou droit ». Touché durant la Coupe du monde 2026, où les Néerlandais se sont fait éliminer par le Maroc dès les seizièmes de finale (1-1, 2-3 T.A.B.), l’ancien joueur de l’Ajax a reproché au staff des Oranje d’avoir sous-estimé sa blessure.

Embed t.co

« Les médecins m’ont dit qu’il s’agissait d’une petite blessure »

« En temps normal, je ne prête pas beaucoup d’attention à ce qui s’écrit sur moi, sur l’équipe ou sur le club. Il est difficile pour moi de voir des gens remettre en question ma relation avec le club et mon engagement envers celui-ci à cause de fausses informations, a-t-il déclaré dans un long message sur Instagram. Mais récemment, il y a eu beaucoup de spéculations concernant ma blessure et ma situation au Barça. […] Pendant la Coupe du monde, je me suis blessé au genou. Après les premières évaluations, les médecins m’ont dit qu’il s’agissait d’une petite blessure et qu’elle n’empirerait pas si je continuais à jouer. Je suis rentré à Barcelone pour des examens supplémentaires. Ceux-ci ont montré que la blessure était plus grave que ce qui avait été initialement déterminé. »

La blessure du Barcelonais devra être réévaluée dans les prochaines semaines, mais normalement « une opération n’est pas nécessaire ». Les Blaugrana, champions d’Espagne en titre, démarreront la défense de leur titre le 23 août sur la pelouse d’Elche.

Il ne sera pas le seul à prendre son mal en patience.

Le Barça prolonge un fils Kluivert