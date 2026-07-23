S’abonner au mag
  • Angleterre

Alejandro Garnacho quitte déjà Chelsea

AB
1 Réaction
Alejandro Garnacho quitte déjà Chelsea

Un drôle de parcours tout de même. Arrivé à Chelsea l’été dernier en provenance de Manchester United, Alejandro Garnacho (22 ans) quitte déjà Londres. L’ailier argentin est en effet prêté à Aston Villa, avec une option d’achat sous certaines conditions (non-précisées). Avec les Blues, Garnacho a disputé 43 rencontres (22 titularisations), pour huit buts et trois passes décisives.

Embed t.co

Un nouveau gros renfort pour Aston Villa

Le natif de Madrid enchaîne ainsi un troisième club outre-Manche, lui qui est formé à l’Atlético et qui a rejoint Manchester à 16 ans, en 2020. International argentin depuis 2023, il compte huit capes. Pour Aston Villa, il s’agit d’une troisième arrivée, après celles de Johan Manzambi (Fribourg) et Joäo Gomes (Wolverhampton). Le club de Birmingham a terminé quatrième en Premier League et jouera donc la Ligue des champions.

Attention à ne pas faire sonner Garnacho et gâchis.

Le bilan médiocre des clubs anglais en Coupe d’Europe cette semaine

AB

Commentaires

Les membres ont posté 1 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Magazine Pédale! n°16 - Paul Seixas

à partir de 6.90€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.