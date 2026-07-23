- Angleterre
Alejandro Garnacho quitte déjà Chelsea
Un drôle de parcours tout de même. Arrivé à Chelsea l’été dernier en provenance de Manchester United, Alejandro Garnacho (22 ans) quitte déjà Londres. L’ailier argentin est en effet prêté à Aston Villa, avec une option d’achat sous certaines conditions (non-précisées). Avec les Blues, Garnacho a disputé 43 rencontres (22 titularisations), pour huit buts et trois passes décisives.
Un nouveau gros renfort pour Aston Villa
Le natif de Madrid enchaîne ainsi un troisième club outre-Manche, lui qui est formé à l’Atlético et qui a rejoint Manchester à 16 ans, en 2020. International argentin depuis 2023, il compte huit capes. Pour Aston Villa, il s’agit d’une troisième arrivée, après celles de Johan Manzambi (Fribourg) et Joäo Gomes (Wolverhampton). Le club de Birmingham a terminé quatrième en Premier League et jouera donc la Ligue des champions.
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AB