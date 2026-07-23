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La ministre ouverte à un Mondial organisé par la France et l'Allemagne

EM
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La ministre ouverte à un Mondial organisé par la France et l'Allemagne

François Mitterrand et Helmut Kohl seraient tellement fiers. Alors qu’une candidature commune entre la France et l’Allemagne est dans les tuyaux pour la Coupe du monde 2038, la ministre des Sports, Marina Ferrari, a abordé le sujet, ce jeudi matin dans la matinale de Sud Radio, et elle n’est pas contre. En revanche, rien n’est acté (pour le moment).

Toujours aucun appel de la FFF

Marina Ferrari a confié ne pas avoir été consultée par les fédérations, qui doivent « faire les demandes et se poser comme candidat ». Mais l’idée lui plaît : « C’est quelque chose qui était déjà dans l’ambiance depuis un moment. En tout cas, ça correspond à la politique d’organisation des grands événements sportifs internationaux sur lesquels nous sommes très allants en France. »

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Concernant un partenariat avec nos voisins germanophones, ça ne devrait poser trop de soucis : « Nous travaillons de plus en plus avec nos partenaires européens, comme vient le rappeler la Coupe du monde de handball organisée entre la France et l’Allemagne en 2029. Ça fait aussi partie de la politique de développement de l’économie du sport que nous portons beaucoup en France. »

Très bien, mais on veut la finale en France.

Didier Deschamps est-il un lanceur d’alerte ?

EM

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