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Un entraînement de Wolverhampton annulé à cause d’un joueur

EM
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Un entraînement de Wolverhampton annulé à cause d’un joueur

Tout le monde dehors. La saison ne pouvait pas mieux commencer pour les Wolves. Relégué en Championship, le club traverse une situation délicate. Ce lundi, la séance d’entraînement aurait été annulée à cause de Tolu Arokodare, l’ancien joueur d’Amiens, qui a refusé de quitter le terrain à la demande de son coach Cesar Peixoto, d’après le Daily Mail.

Interdiction d’entrer au centre d’entraînement

Pour couronner le tout, les dirigeants de Wolverhampton auraient demandé au service de sécurité de ne plus le laisser se faufiler dans l’enceinte du Compton Park, le centre d’entraînement du club.

Cette querelle avec les Wolves remonte à avril dernier, quand le Nigérian avait été l’objet de sanctions disciplinaires pour une altercation physique avec Mateus Mané. Cependant, pour pallier la blessure d’Adam Armstrong, l’attaquant a été appelé pour le stage de présaison. Cette situation d’entre-deux amplifierait les tensions entre les deux parties, d’autant plus que le joueur est convoité par le Torino et le Genoa, mais sa situation est au point mort.

Le joueur a d’ailleurs réagi à la situation dans sa story Instagram : « J’ai été très surpris et déçu de voir les faits relayés dans les médias, dont beaucoup sont inexacts. Tout au long de ma carrière, j’ai toujours pris un grand soin de me comporter de manière professionnelle et de maintenir les plus hauts standards d’entraînement. Mon engagement a toujours été de me préparer au mieux possible afin de pouvoir contribuer à mes coéquipiers et au club chaque fois que je suis appelé. Je reste sous contrat avec les Wolves, et ma seule intention est de remplir mes responsabilités de manière professionnelle en m’entraînant, en faisant mon travail et en contribuant à l’équipe conformément à ce contrat. »

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Ambiance.

Wolverhampton continue son ménage

EM

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