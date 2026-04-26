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Xavi Simons insulte des supporters de Wolverhampton

MBC
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Xavi Simons insulte des supporters de Wolverhampton

Xavi Simons crie sur les loups. Gravement blessé au genou après un contact avec Hugo Bueno, l’ancien du PSG est sorti sur civière lors de la victoire du premier relégable Tottenham face à Wolverhampton. Sur le coup, l’attaquant néerlandais a peut-être dit adieu à ses espoirs de Coupe du monde. En revanche, il pourra se targuer d’avoir lâché quelques insultes aux supporters anglais d’un club relégué.

Échange de politesses

Alors qu’il passait sur sa civière au ras des premiers rangs de la Stan Cullis stand, Xavi Simons a été insulté de « putain de branleur » par les fans de Wolverhampton, qui après une saison atroce, semblaient bien énervés ce samedi après-midi. En réponse, le joueur de poche des Spurs a dégainé plusieurs « fuck off » (va te faire foutre pour ceux qui ne parlent pas la langue de Vinnie Jones).

Ça ne vole pas haut.

Tottenham reste englué dans la zone rouge, Liverpool dans le top 4

MBC

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