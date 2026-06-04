« Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Je vois également les Sénégalais ». Lors de son discours de campagne en 2017, Emmanuel Macron voulait juste dévoiler cette liste neuf ans en avance… À l’approche de la Coupe du monde, et quelques jours après les violences qui ont suivi le deuxième sacre du Paris Saint-Germain, les autorités françaises auraient classé une liste de sélections et de matchs à risques, avec différents degrés de vigilance en vu de possibles débordements dans l’espace public, selon L’Équipe.

Une liste de sept pays

Au cœur de cette fameuse liste, qui risque de grandement faire parler, sept pays seraient cités : la France, l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, le Sénégal. L’Iran fait aussi partie de cette liste à cause de sa situation géopolitique actuelle. La source policière du quotidien sportif affirme cependant que la vigilance sera multipliée surtout lors « des matchs à élimination directe ».

Elle explique également que le risque n’est pas aussi élevé que lors des deux victoires du club de la capitale : « En l’état, c’est difficile de dire si on sera en danger avec un match à élimination directe à 3 heures du matin. De façon globale, sur les sélections nationales, il y aura évidemment des risques si la France va au bout, et encore plus si l’Algérie fait un beau parcours. Mais on n’est pas, dans un premier temps, sur le même niveau de risques que celui qu’on a connu sur les deux finales du PSG. »

Sinon, pas de supporters de Curacao dispos pour les prendre par surprise ?

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