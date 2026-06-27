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Un joueur brésilien piégé par une question d'un journaliste

JF
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Un joueur brésilien piégé par une question d'un journaliste

Rayan pris en flagrant délit de manque de révisions. Alors que le Brésil va se frotter au Japon en seizièmes de finale du Mondial, les Auriverdes ont envoyé Rayan en conférence de presse. Sauf que le joueur de Bournemouth s’est fait piéger.

Conférence de presque

À la question de savoir qui, selon lui, était le joueur japonais le plus dangereux et quels étaient les points forts et faibles du Japon, l’ailier s’est retrouvé bien embêté. « Oh là là, a-t-il d’abord lâché, sans laisser planer le doute sur son incapacité à répondre. Je dois vous dire que je ne sais pas qui est le joueur le plus dangereux sans voir une vidéo. Je sais que c’est une équipe très compétente, je l’ai trouvé très forte. Nous allons travailler pour donner le meilleur de nous mêmes et gagner. »

Embed x.com

Soit Rayan est un cancre en séance vidéo, soit le Brésil s’est tout simplement accordé quelques jours de relâche après sa qualification. Si Carlo Ancelotti pouvait nous donner la réponse.

On verra très vite si Rayan a bien fait ses devoirs.

Neymar dans un cercle très fermé

JF

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