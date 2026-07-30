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Ancelotti semble tirer un trait sur Neymar et Casemiro

ABS
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Ancelotti semble tirer un trait sur Neymar et Casemiro

Quand Gianni fait des siennes, retrouver Carlo Ancelotti parler de foot fait beaucoup de bien. Après sa première Coupe du monde ratée à la tête du Brésil, le sélectionneur italien a tiré les premières conséquences de ses débuts à la tête de la Seleção dans une interview donnée à Globo.

Au sujet de la défaite des Auriverde contre la Norvège, Ancelotti a tout d’abord reconnu avoir « perdu le contrôle du match » et définitivement commis une erreur dans ses remplacements. Au-delà de cette nouvelle désillusion, le Mister a tenu à rappeler la nécessité d’aller de l’avant et de tout faire pour « être compétitif pour le prochain objectif qui vient, la Copa America 2028. »

Ancelotti évoque l’essor d’une nouvelle génération

Pour le sélectionneur du Brésil, cette Coupe du monde 2026 coïncidait avec la fin « d’une génération de joueurs très importants. En commençant par Neymar et en passant par Danilo et Casemiro ». Pas sûr de revoir ces trentenaires dans les prochaines listes, sachant le Ney lui-même semble résigné. L’occasion, pour lui, de pouvoir « mettre une nouvelle génération » et ainsi « identifier les nouveaux joueurs qui peuvent être compétitifs ». 

Ça change de l’Italie.

La grande annonce de Neymar

ABS

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